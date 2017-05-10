وزير الطاقة الجزائري يزور العراق تحضيرا للقاء "أوبك"

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، سيقوم بزيارة إلى العراق، تحضيرا للقاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقبل، المزمع عقده في 25 أيار/مايو الحالي، في فيينا .

© Sputnik. Aleksej Vitvitskij "أوبك" تدرس تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

الجزائر-سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، اليوم، بأن الزيارة ستستمر يومين، حيث سيجري الوزير الجزائري خلالها لقاء مع نظيره العراقي، جابر اللعيبي، تحضيرا للقاء وزراء دول أوبك.

وأضاف البيان، بأنه من المنتظر أن يحسم أعضاء المنظمة خلال اللقاء المقبل في العاصمة النمساوية مسألة تمديد أو تجميد مدة خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017.

وأشار المصدر إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تخفيض إنتاج أوبك بـ 1.8 مليون برميل يوميا، ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017، بحصة 1.2 مليون برميل يوميا من طرف أعضاء المنظمة و 600 ألف برميل يوميا من قبل 11 بلدا خارج المنظمة (أذرابيجان، بروناي، البحرين، غينيا الإستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، عمان، روسيا، جنوب السودان والسودان).

وكان السيد بوطرفة قد أكد، سابقا، أن الجزائر تؤيد تمديد قرار خفض الإنتاج، وهو نفس الموقف الذي اتخذته دول عضوة في أوبك، كالسعودية وفنزويلا وحتى من خارجها كروسيا.

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