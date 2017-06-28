روسيا وتركيا تبحثان قضايا اقتصادية "حساسة" في أغسطس المقبل

وأكد غروزديف، خلال مشاركته في منتدى "دافوس الصيفي" الاقتصادي العالمي المنعقد في "داليان" شمال شرقي الصين، على أن موسكو تخطط لبحث قضايا اقتصادية "حساسة" مع الجانب التركي.

وقال غروزديف "يعقد المعرض الدولي في أغسطس/أب في مدينة أزمير. وقد تم دعوة روسيا هذا العام كبلد شريك، وتم تأكيد هذه الحالة".

وأضاف نائب وزير التنمية الاقتصادية "يمكن أن يكون هناك مواضيع جديدة للتعاون، وبهذا بالطبع نحن…مع شركائنا من وزارة التنمية الاقتصادية التركية سوف نحل جميع المواضيع الاقتصادية الحساسة المتبقية".

وأشار غروزديف إلى أنه سيتم تنظيم دائرة مستديرة لبحث قضايا مختلفة، منها في مجال الزراعة والهندسة.

يذكر أن معرض أزمير الدولي، يعتبر من أهم المعارض التي تنظمها تركيا، وتحاول من خلالها استقطاب المستثمرين والبحث عن أسواق لتصريف بضائعها.

ويهدف المعرض أيضاً إلى تنمية الاقتصاد التركي ككل، والموضوع الرئيسي لهذا الحدث "الطاقة والابتكار".