لأول مرة...مسؤول ياباني يشيد بسياسات هتلر

قال يوتاكا هارادا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الياباني، إن صانعي السياسة الغربيين ساعدوا في وصول هتلر إلى السلطة بتباطؤهم في تنفيذ مقترحات الخبير الاقتصادي البارز جون مينارد كينز لمكافحة الكساد الكبير. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال هارادا متحدثا في ندوة في طوكيو حول السياسة النقدية، إن هتلر اتخذ خطوات تحفيزية "رائعة" للمالية العامة والسياسة النقدية أدت بدورها إلى "شيء فظيع للعالم" لأن تعزيز قبضته على السلطة أدى إلى المحرقة وخسائر بشرية هائلة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال هارادا، وهو أكاديمي أصبح أحد صانعي السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي "ما أقوله هو أن شخصا ما كان يجب أن يتخذ خطوات مناسبة للسياسة النقدية والمالية العامة قبل أن فعل هتلر ذلك".

وتتضمن السياسة المالية العامة تحديد الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب في حين أن السياسة النقدية تتضمن أن يقوم البنك المركزي بتحديد المعروض من النقود وأسعار الفائدة.

وقال متحدث باسم بنك اليابان، إن البنك المركزي لا يمكنه الإدلاء بتعقيب لأنه ليس على دراية بتفاصيل تعليقات هارادا.

وتسببت شخصيات عامة في اليابان، التي كانت ضمن دول المحور مع ألمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية، في إثارة جدال بتعليقات تشيد ببعض جوانب النظام النازي. لكن في الوقت نفسه فإن إنكار المحرقة وحركات النازية الجديدة غير معروفة بشكل أساسي في اليابان.

وتعرض نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو لانتقادات من جماعة مدافعة عن حقوق اليهود مقرها الولايات المتحدة بسبب تعليقات أدلى بها في 2013، لكنه تراجع عنها لاحقا، جرى تفسيرها على أنها تشيد بالنظام النازي في ألمانيا وصعود هتلر إلى السلطة.