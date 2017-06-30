ترامب يعلن عن بداية "عهد ذهبي" لقطاع الطاقة الأمريكي

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب: الولايات المتحدة أفضل مصنع للأسلحة في العالم

وقال ترامب، متحدثا في مقر وزارة الطاقة الأمريكية "إننا هنا اليوم لنطلق سياسة أمريكية جديدة للطاقة… نحن سنصدر الطاقة الأمريكية إلى جميع أرجاء العالم".

وأضاف أن إدارته ستسعى إلى إيجاد سبل جديدة لإحياء قطاع الطاقة النووي في الولايات المتحدة بإطلاق مراجعة للسياسات المحلية لإيجاد سبل لجعل الطاقة النووية أكثر قدرة على منافسة الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة ومعالجة مسألة النفايات النووية.

ووفقا لـ"رويترز"، أشار إلى أنه سيرفع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على بنوك التنمية الأمريكية والتي تمنعها من تمويل مشاريع الفحم في الخارج.

وكشف الرئيس الأمريكي عن بداية بناء خط أنابيب من الولايات المتحدة إلى المكسيك ، فضلا عن إمدادات غاز إضافية إلى كوريا الجنوبية.