اتفاق اليابان والاتحاد الأوروبي يهدد الولايات المتحدة

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تتوعد بتحويل اليابان إلى رماد

وأبدت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم "ثقة كبيرة" بإمكانية التوصل لاتفاق واسع خلال قمة السادس من يوليو تموز مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع انتهاء الطرفين من خفض التعريفة الجمركية على السيارات والسلع الزراعية.

وقالت مالمستروم للصحفيين "من الممكن إبرام اتفاقات تجارة جيدة وعادلة وتتسم بالشفافية وقابلية الاستمرار بحيث يتحقق المكسب للطرفين وليس كما ترى الولايات المتحدة على ما يبدو أن مكسب طرف هو خسارة للطرف الآخر."

وجاءت تصريحات مالمستروم بعد اجتماعات على مدى يومين مع وزير خارحية اليابان فوميو كيشيدا في طوكيو بشأن اتفاق قد يلغي عددا كبيرا من القيود التجارية. وقال كيشيدا خلال اللقاء"حققنا تقدما ولكن لا تزال هناك نقاط مهمة متبقية."

وأضاف "بما أننا نحاول التوصل لاتفاق واسع بحلول القمة، أخطط للسفر لبروكسل من أجل تحقيق ذلك." وتتفاوض اليابان والاتحاد الأوربي بشأن اتفاق تجارة منذ عام 2013 لكنه المفاوضات أضحت أكثر إلحاحا منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من اتفاق الشراكة عبر الهادي.

ويمنح الاتفاق نصرا سياسيا مهما لليايان وأوروبا وقد يثير الشكوك بشأن مدى تأثير الحكومة الأمريكية على أولويات الاقتصاد العالمي.

المصدر/رويترز