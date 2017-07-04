"قطر للبترول" تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز المسال

© AP Photo/ Kin Cheung, File الشركات المسؤولة عن بناء ملاعب كأس العالم في قطر تستعد للمغادرة

القاهرة-سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم، بحسب موقع "الجزيرة"، إن "الزيادة في إنتاج الغاز المسال ستصل إلى 100 مليون طن سنويا من 77 مليونا في الوقت الحالي".

وأضاف الكعبي أنه سيتضاعف مشروع تطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، ليصل إنتاجه إلى ما يعادل مليون برميل مكافئ من النفط يوميا.

وأوضح الكعبي أن الشركة مستمرة في أعمالها، وأن الحصار لن يؤثر عليها بأي شكل، وأنها لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها أربع دول عربية، لافتاً "إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارهم، وسنجد شركات أجنبية أخرى نعمل معها"، مؤكدا أن قطر لن تقطع الغاز عن أي دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول "لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشروع بحقل غاز الشمال المشترك، لكننا "نعرف ما يفعلون وهم يعرفون ما نفعل".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.

ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض وصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية القطرية.