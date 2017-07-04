موديز تخفض نظرتها المستقبلية لقطر إلي سلبية

وتقول موديز، إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن النزاع بين قطر ومجموعة من الدول.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3، مضيفة أن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1.
وذكرت الوكالة أن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة بالنزاع، في الوقت الذي توجد فيه تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.
ووفقا لـ"رويترز"، أكدت موديز على انه في حال لم تتعرض صادرات قطر من النفط والغاز للمشاكل، فأن النزاع الحالي لن يؤثر على غالبية الإيرادات بالعملة الأجنبية في ميزان المعاملات الجارية.
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