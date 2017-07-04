موديز تخفض نظرتها المستقبلية لقطر إلي سلبية

وتقول موديز، إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن النزاع بين قطر ومجموعة من الدول.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski أمير قطر يشتري قصرا لخادماته في أمريكا

وترجح موديز أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح في الأشهر القليلة القادمة.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3، مضيفة أن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1.

وذكرت الوكالة أن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة بالنزاع، في الوقت الذي توجد فيه تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.

ووفقا لـ"رويترز"، أكدت موديز على انه في حال لم تتعرض صادرات قطر من النفط والغاز للمشاكل، فأن النزاع الحالي لن يؤثر على غالبية الإيرادات بالعملة الأجنبية في ميزان المعاملات الجارية.