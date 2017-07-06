مخزونات النفط الأمريكية تهبط 5.8 مليون برميل في أسبوع

وأظهرت بيانات من المعهد أن مخزونات الخام هبطت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 30 من يونيو/ حزيران لتصل إلى 503.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وتراجعت المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما 1.4 مليون برميل.

© Sputnik. Igor Zarembo وزير الطاقة الفنزويلي يتوقع تراجع مخزون النفط العالمي في نهاية عام 2017

وأشارت بيانات المعهد إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 287 ألف برميل يوميا.

ووفقا لـ"رويترز"، هبطت مخزونات البنزين 5.7 مليون برميل في حين توقع محللون انخفاضا قدره مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، سجلت زيادة بلغت 372 ألف برميل أو أكثر من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 217 ألف برميل.

وحسب بيانات المعهد تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 108 آلاف برميل إلى 7.9 مليون برميل يوميا.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات، اليوم الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة التي توافق الـ 4 من يوليو/ تموز.