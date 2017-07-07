روسيا تبدأ بتصدير لحوم الأغنام المبردة إلى إيران

© Sputnik. Eugene Novozhenina لحوم ودواجن روسيا إلى لبنان قريبا

موسكو- سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم: "يوم 5 يوليو 2017 تم إرسال أول شحنة من لحوم الضأن المبردة الروسية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت "روس سيلخوز نادزور" قد وقعت في آذار/مارس الماضي، مع المنظمة البيطرية الإيرانية، بروتوكولا حول شروط تصدير لحوم الضأن ولحوم الأبقار المجمدة إلى إيران.

إلى ذلك أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، في حزيران/ يونيو عام 2016، أن إيران، وافقت على بروتوكول تصدير لحوم الأبقار المجمدة إلى طهران، وذلك بنشر البروتوكول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة البيطرية الإيرانية، حيث أشارت الهيئة إلى أن الاتفاق على البروتوكول المذكور، يعني فتح السوق الإيرانية رسميا لمنتجي لحوم الأبقار من روسيا.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي اتفقت الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة الزراعية والبيطرية مع المنظمة البيطرية الإيرانية، على المتطلبات والاحتياجات اللازمة، لتصدير لحوم الأبقار الروسية المجمدة، والخالية من العظام، إلى إيران.

يذكر أن التعاون بين موسكو وطهران، أخذ بعدا أكثر عمقا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، على خلفية رفع القسم الأكبر من العقوبات الدولية التي فرضت ضد إيران سابقا بسبب برنامجها النووي. وتعمل موسكو مع طهران ليكون التعاون الاقتصادي والتجاري، قاعدة لدعم التعاون السياسي والعسكري، في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك والزراعة وصناعة صيد الأسماك.