حقل نفطي عراقي جديد باحتياطي مليار برميل

© AP Photo/ Hasan Jamali العراق يحل محل السعودية كأكبر مورد نفط للهند في أبريل

القاهرة-سبوتنيك.ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، قال الوزير "جبار علي اللعيبي، على هامش حضوره حفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة الحدودي بمحافظة ميسان،

إن الوزارة تقوم حاليا بتطوير الحقل من خلال الجهد الوطني المتمثل بشركة نفط ميسان وشركة الحفر العراقية والاستكشافات النفطية"، مبينا أن "الجهد تكلل بحفر أول بئر في الحقل".

وأضاف اللعيبي أن "المرحلة القليلة المقبلة ستشهد المزيد من مشاريع تطوير الحقول الحدودية".

كما نقل البيان عن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج كريم حطاب تأكيده أن "المسوحات والدراسات الجيولوجية والتوقعات الأولية تشير إلى أن حجم الاحتياطي النفطي لحقل الحويزة يبلغ أكثر من مليار برميل ويعد من الحقول المهمة".

يذكر أن حقل الحويزة في محافظة ميسان على الحدود مع إيران يعد من الحقول لكن غير المطورة.