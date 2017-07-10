"روسنفط" تباشر بشراء النفط الليبي بحجم 1-2 شحنة في الشهر

© Sputnik. Vera Kostamo شركة روسنفط تعلن أول اكتشاف نفطي بالجرف الشرقي للقطب الشمالي

إسطنبول — سبوتنيك. وقال صنع الله: بأنهم بدأوا بأخذ النفط"، مضيفاً بأن "روسنفط" وقعت العقد لمدة سنة.

وذكر صنع الله، أيضا أن "روسنفط" والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط شكلتا لجنة فنية لدراسة إمكانية التعاون في مجالات الإنتاج ومزيد من المعالجة والتجارة.

في شباط/فبراير وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "روسنفط"، اتفاقا إطاريا للتعاون يرسي أسس لاستثمار النفط والغاز الروسي في قطاع النفط في ليبيا. وينص الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتقييم الفرص المتاحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج.

وتعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط — هي مؤسسة وطنية مملوكة للدولة الليبية. تأسست في عام 1970، ومقرها في طرابلس.