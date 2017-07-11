الإمارات تطرح على روسيا التعاون في مجال الصناعات الغذائية

روسيا- سبوتنيك. وقال الوزير الإماراتي في حديث لوكالة "سبوتنيك": طرحنا على الوزير الروسي التعاون في مجال الصناعات الغذائية، كون الأمن الغذائي هو جزء مهم جدا في أجندة التعاون بيننا وبين روسيا، ونرى بإمكانياتها ليس بالنسبة لدولة الإمارات فقط، ولكن فتح هذا المجال على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي.

وأضاف الوزير "في الصناعات الغذائية قد يحقق جزء من المستهدف مهم جدا هو الأمن الغذائي بالنسبة لنا كوطن عربي بشكل عام".