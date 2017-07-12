حكومات جديدة على قوائم خفض التصنيف الائتماني

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE موقع أمريكي يكشف تفاصيل محادثة بين محمد بن سلمان ومسؤول سوري كبير

وخُفضت تصنيفات الدول من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة الثلاث — ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش — بمعدل تجاوز المرة الواحدة أسبوعيا منذ مطلع 2014.

وحسب "رويترز" أظهرت تقرير جديد من ستاندرد آند بورز أن لديها أكثر من 30 تصنيفا سياديا على قائمة "النظرة المستقبلية السلبية" مطلع الشهر الحالي مقارنة مع ستة تصنيفات فقط على قائمة التوقعات الإيجابية.

وقالت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام لقراراتها بشأن التصنيفات "هذا التوزيع للنظرة المستقبلية ينبئ بأن خفض التصنيفات من المرجح أن يظل أعلى من رفعها على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة."

وكان عنوان هذا الجزء من التقرير "ترجيح المزيد من خفض التصنيفات هذا العام".