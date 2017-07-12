حكومات جديدة على قوائم خفض التصنيف الائتماني

وحسب "رويترز" أظهرت تقرير جديد من ستاندرد آند بورز أن لديها أكثر من 30 تصنيفا سياديا على قائمة "النظرة المستقبلية السلبية" مطلع الشهر الحالي مقارنة مع ستة تصنيفات فقط على قائمة التوقعات الإيجابية.
وقالت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام لقراراتها بشأن التصنيفات "هذا التوزيع للنظرة المستقبلية ينبئ بأن خفض التصنيفات من المرجح أن يظل أعلى من رفعها على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة."
وكان عنوان هذا الجزء من التقرير "ترجيح المزيد من خفض التصنيفات هذا العام".
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