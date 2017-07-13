ما حقيقة اكتشاف بئر نفطي قبالة سواحل بانياس بطاقة 800 ألف برميل يوميا

© AFP 2017/ AHIKAM SERI سوريا الثالثة عالميا بإنتاج الغاز

وأكدت وزارة النفط أن الخبر غير صحيح بالمطلق، بحسب موقع "سيريا ستيبس".

يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ عدة أشهر حملة تحرير الآبار، حيث تم تحرير أكثر من بئر تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بإعادة تأهيلها تمهيدا لاعادتها للإنتاج كان آخرها بئر الهبل.

يذكر أن إنتاج سوريا الحالي يبلغ من النفط 12 ألف برميل ضمن بيانات تتجه نحو الارتفاع خاصة و أن تحرير الآبار يترافق مع عمليات استكشاف وحفر في أكثر من موقع… في حين يجري الحديث منذ سنوات عن اكتشافات مأمولة في الشواطئ السورية من النفط والغاز يجري التعاون بشأنها مع الجانب الروسي. ولكن لا معلومات تفصيلية يمكن الحديث عنها.

وتبلغ خسائر قطاع النفط السوري ككل بسبب الأزمة 20 ملياردولار.