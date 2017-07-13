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20:26 13 يوليو/ تموز 2017
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    حقل نفطي

    ما حقيقة اكتشاف بئر نفطي قبالة سواحل بانياس بطاقة 800 ألف برميل يوميا

    © Sputnik. Boris Babanov
    اقتصاد
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    نفت وزارة النفط والثروة المعدنية ما تتداوله صفحات على الفيس بوك عن اكتشاف حقل نفطي قبالة شواطئ بانياس قالت إن الطاقة الانتاجية له تبلغ 800 ألف برميل من النفط يوميا و500 ألف طن من الغاز المسال.

    حقل غاز في البحر المتوسط
    © AFP 2017/ AHIKAM SERI
    سوريا الثالثة عالميا بإنتاج الغاز
    وأكدت وزارة النفط أن الخبر غير صحيح بالمطلق، بحسب موقع "سيريا ستيبس".

    يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ عدة أشهر حملة تحرير الآبار، حيث تم تحرير أكثر من بئر تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بإعادة تأهيلها تمهيدا لاعادتها للإنتاج كان آخرها بئر الهبل.

    يذكر أن إنتاج سوريا الحالي يبلغ من النفط 12 ألف برميل ضمن بيانات تتجه نحو الارتفاع خاصة و أن تحرير الآبار يترافق مع عمليات استكشاف وحفر في أكثر من موقع… في حين يجري الحديث منذ سنوات عن اكتشافات مأمولة في الشواطئ السورية من النفط والغاز يجري التعاون بشأنها مع الجانب الروسي. ولكن لا معلومات تفصيلية يمكن الحديث عنها.

    وتبلغ خسائر قطاع النفط السوري ككل بسبب الأزمة 20 ملياردولار.

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    الكلمات الدلالية:
    النفط, بانياس, سوريا
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