قطر تسعى لفتح أسواق جديدة للغاز المسال بمحطات عائمة

دخلت شركة ناقلات القطرية وشركة هوج النرويجية للشحن في مشروع مشترك لفتح أسواق جديدة لقطر لبيع الغاز الطبيعي المسال من إنتاجها عبر محطات استيراد عائمة.

Jonathan Ernst بلومبرغ: قطر تتحدى أزمة الخليج بالبحث عن صفقات في أمريكا

وحسب "رويترز" قال الرئيس التنفيذي لهوج سفينون ستولي إن هوج إل.إن.جي التي تطور محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال تتوقع بدء العمل في مشروع محطات الاستيراد في غضون شهور.

وأضاف أن هوج وناقلات، التي تشغل أسطولا ضخما من ناقلات الغاز، تقيمان الدول التي يمكنهما إنشاء محطة عائمة فيها وإنهما اختارتا أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا كأفقين جاذبين.

وتواجه قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

ورفعت الدوحة في أبريل نيسات تعليقا مؤقتا للإنتاج الجديد كانت فرضته بنفسها وفاجأت المنافسين هذا الشهر بخطط لتعزيز إنتاج الغاز المسال بنسبة 30 بالمئة إلى 100 مليون طن سنويا.

ومع انتهاء أجل اتفاقات ضخمة للتوريد مع اليابان في أوائل العقد المقبل ستكون قطر بحاجة لتحفيز الطلب من جديد على إنتاجها من الغاز المسال.

وقال ستولي "الاستراتيجية كلها من وراء هذا الاتفاق هي إيجاد أسواق جديدة للغاز المسال".

والمنتجان الرئيسيان في البلاد قطر للغاز وراس غاز ليسا منخرطين في الاتفاق.