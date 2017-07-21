صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم قروض لليونان بحجم 1.6 مليار يورو

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قروض لليونان بحجم 1.6 مليار يورو، حسبما جاء في بيان صحفي للصندوق، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.

واشنطن — سبوتنيك. ولم يتم الكشف عن مزيد التفاصيل بشأن تخصيص الاموال لليونان.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد أعلنت في ختام اجتماع وزراء المالية لدول منطقة اليورو في منتصف حزيران/يونيو الماضي، أنه ستوصي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة بشكل عام على اتفاقية جديدة مع اليونان، مشيرة إلى أن حجم الدعم قد يبلغ حوالي ملياري دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان تتلقى دعما ماليا خارجيا منذ عام 2010، بسبب أزمة ديون.

وقد اتخذت الجهات المانحة، وخاصة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إجراءات لمساعدة اليونان، وتم منح قروض لأثينا في عام 2012 وفي نهاية 2016 وبداية 2017.