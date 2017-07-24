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11:12 24 يوليو/ تموز 2017
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    "أيروفلوت" في قائمة أكبر عشرين شركة نقل جوي بالعالم

    © Sputnik. Alexey Malgavko
    اقتصاد
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    أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إدراجها في قائمة أكبر عشرين شركة طيران عالمية من حيث حركة نقل المسافرين ودوران الركاب، بموجب تصنيف أعدته نشرة "إيرلاينز بيزنس".

    أيروفلوت
    © RIA Novosti. Georgy Kurolesin
    شركة الطيران الروسية "أيرفلوت" تعود إلى مصر
    موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان "أيروفلوت"، اليوم: وفقا لبيانات نشرة الطيران لـ "إيرلاينز بيزنس"، إحدى النشرات العالمية المهمة في هذا المجال، احتلت مجموعة "أيروفلوت"، بنتيجة عام 2016، المرتبة الـ18 في العالم من حيث مؤشر حركة المسافرين، بينما احتلت المرتبة العشرين في التصنيف العالمي من حيث دوران الركاب".

    ويذكر أن "إيرلانز بيزنس" لفتت في تقريرها، إلى أن "شركات النقل الجوي الروسية أظهرت عودة رائعة إلى الربحية بعد التأثر الناجم عن تقلبات أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية".

    كما ذكرت النشرة بأن إجمالي عدد المسافرين المنقولين في العالم خلال عام 2016، ارتفع بنسبة 6 بالمئة، وصولا إلى نحو 3.4 مليار مسافر.

    حيث كانت "أيروفلوت" قد نقلت في عام 2016 — 43.4 مليون مسافر، أي بنسبة تزيد بـ 10.3 عن نتيجة عام 2015.

    ورفعت "أيروفلوت"، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حركة المسافرين بنسبة 9.15 بالمئة إلى 18.3 مليون راكب.

    يذكر أن صافي أرباح الشركة بنتيجة عام 2016، بلغ ، وفقا للمعايير الدولية لوضع التقارير المالية، 38.826 مليار روبل  حوالي 658.8 مليون دولار مقابل خسارة — 6.5 مليار روبل حوالي 110 مليون دولار في عام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    أيرفلوت, روسيا
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