"أيروفلوت" في قائمة أكبر عشرين شركة نقل جوي بالعالم

ويذكر أن "إيرلانز بيزنس" لفتت في تقريرها، إلى أن "شركات النقل الجوي الروسية أظهرت عودة رائعة إلى الربحية بعد التأثر الناجم عن تقلبات أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية".
كما ذكرت النشرة بأن إجمالي عدد المسافرين المنقولين في العالم خلال عام 2016، ارتفع بنسبة 6 بالمئة، وصولا إلى نحو 3.4 مليار مسافر.
حيث كانت "أيروفلوت" قد نقلت في عام 2016 — 43.4 مليون مسافر، أي بنسبة تزيد بـ 10.3 عن نتيجة عام 2015.
ورفعت "أيروفلوت"، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حركة المسافرين بنسبة 9.15 بالمئة إلى 18.3 مليون راكب.
يذكر أن صافي أرباح الشركة بنتيجة عام 2016، بلغ ، وفقا للمعايير الدولية لوضع التقارير المالية، 38.826 مليار روبل حوالي 658.8 مليون دولار مقابل خسارة — 6.5 مليار روبل حوالي 110 مليون دولار في عام 2015.
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