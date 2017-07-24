نوفاك: بلدان "أوبك+" تلتزم بنسبة 100 بالمئة في اتفاق تقليص الإنتاج

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن التزام بلدان "أوبك+" باتفاق تقليص الإنتاج بعد 6 أشهر، قريب من مستوى 100 بالمئة.

© AFP 2017/ أوبك تتفق على تعيين مسؤول سعودي رئيسا للأبحاث

بطرسبورغ-سبوتنيك. وقال نوفاك، خلال جلسة اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق التقليص، اليوم، "البلدان أبدت مستوى غير مسبوق من الانضباط والالتزام، الذي اقترب من مستوى 100 بالمئة في غضون ستة أشهر، وحتى أن بعض البلدان أكثر من 100 بالمئة".

وأشار نوفاك إلى أن "أوبك+" تمكنت بفضل اتفاق تقليص الإنتاج من إزاحة 350 مليون برميل نفط من السوق.

ونوه نوفاك إلى أن الدول المشاركة بالاتفاق تمكنت من الحد من وفرة المخزون من النفط والمنتجات النفطية الخام، قائلاً "انخفض هذا الرقم في دول منظمة التعاون الاقتصادي، من بداية العام بنسبة 90 مليون برميل، وأيضا يوجد تراجع في مخزونات التخزين العائمة".

يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/مايو الحالي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية- حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.