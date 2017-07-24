نوفاك: بلدان "أوبك+" تلتزم بنسبة 100 بالمئة في اتفاق تقليص الإنتاج

وأشار نوفاك إلى أن "أوبك+" تمكنت بفضل اتفاق تقليص الإنتاج من إزاحة 350 مليون برميل نفط من السوق.
ونوه نوفاك إلى أن الدول المشاركة بالاتفاق تمكنت من الحد من وفرة المخزون من النفط والمنتجات النفطية الخام، قائلاً "انخفض هذا الرقم في دول منظمة التعاون الاقتصادي، من بداية العام بنسبة 90 مليون برميل، وأيضا يوجد تراجع في مخزونات التخزين العائمة".
يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/مايو الحالي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية- حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)