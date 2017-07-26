الدولار يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا

هبط الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ملامسا أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام سلة من العملات الرئيسية بعد نشر بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماعه لشهر يوليو/ تموز.

ولم تعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية وهو ما كان متوقعا. لكن صانعي السياسة قالوا إن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت "قريب نسبيا".

ويمثل ذلك تغييرا مقارنة مع البيان السابق للجنة الذي قالت فيه إن مجلس الاحتياطي سيبدأ بخفض حيازاته من السندات البالغ قيمتها 4.5 تريليون دولار "هذا العام".

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب يتسبب في انهيار الدولار

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 93.369 وهو أدنى مستوى له منذ الـ 23 من يونيو/ حزيران 2016.

ووفقا لـ"رويترز"، بلغت خسائر مؤشر الدولار حوالي 4 بالمئة على مدى الشهر الماضي وأكثر من 8.5 بالمئة منذ بداية العام.

وقفز اليورو 0.7 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1739 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الـ 15 من يونيو/ حزيران 2015.

وهوى الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي، مسجلا 1.2416 دولار كندي وهو أدنى مستوى منذ الـ 30 من يونيو/ حزيران 2015.