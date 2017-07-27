ترامب يكشف بماذا وعدته شركة "آبل"

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء الماضي عن ما وعد به تيم كوك رئيس مجلس إدارة شركة آبل العملاقة بأن يفعله في الولايات المتحدة.

وقال ترمب "لقد تحدثت مع كوك ووعدني ببناء 3 مصانع كبيرة في الولايات المتحدة" خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة مع الصحيفة الاقتصادية.

وأضاف "قلت له: تيم، إذا لم تبدأوا ببناء مصانعكم في هذا البلد لن أعتبر إدارتي ناجحة اقتصادياً. فاتصل بي وقال إنهم سيفعلون ذلك".

© Fotolia/ Ronnie Chua نهاية العالم كما تراه "آبل"

ولم يعط ترامب مزيداً من التفاصيل ورفضت آبل التعليق، وفقا لـ"العربية.نت".

يذكر أن تيم كوك في قد أعلن في أيار/مايو الماضي إنشاء صندوق تابع لشركته بقيمة مليار دولار من أجل استحداث وظائف في الولايات المتحدة في مهام "التصنيع المتقدم".

وقال إن آبل أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في الولايات المتحدة السنة الماضية لدى مزوديها أو عبر تعاونها مع مطوري تطبيقات للشركة التي مقرها في كاليفورنيا.

يعمل في آبل 80 ألف شخص في الولايات المتحدة وتعتزم توظيف آلاف آخرين في المستقبل وفق كوك.

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإرغام آبل على إعادة إنتاجها إلى الولايات المتحدة وخلق مزيد من فرص العمل للأمريكيين.

ويرى محللون أن آبل ربما تريد القيام بمبادرة رمزية لتهدئة ترامب من خلال الاستثمار في صنع حواسيب "ماك برو" في الولايات المتحدة أو في مصنع ينتج أجهزة من نسخة محدودة أكثر تكلفة مثل نسخة خاصة من هاتف آيفون في الذكرى الـ 10 لظهوره هذه السنة.