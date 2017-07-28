تراجع تحويلات الأجانب في السعودية لأكثر من 5 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع حجم تحويلات الأجانب العاملين في المملكة، خلال الشهر الفائت، بنحو 34.16 بالمائة، إذ وصلت إلى نحو 10.43 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.84 مليار ريال (4.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.

© AP Photo/ Hasan Jamali النفط يهبط بفعل زيادة إنتاج "أوبك" ورغم تقلص إمدادات أمريكا

القاهرة-سبوتنيك. انخفضت، على أساس شهري، تحويلات الأجانب بنحو 20 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيار/مايو، والتي بلغت 13.03 مليار ريال، وبفارق بلغ 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار).

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين، خلال العام الماضي، نحو 151.89 مليار ريال (40.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام 2015 (41.8 مليار دولار) بتراجع نسبته 3 بالمئة.

وأعلنت السعودية، التي تعاني من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، عن نيتها فرض رسوم على مرافقي العمال والموظفين الأجانب، بواقع 100 ريال (نحو 27 دولاراً شهرياً) على كل فرد، تتضاعف القيمة، العام المقبل والذي يليه، حتى تصل إلى400 ريال (107

دولار) بحلول العام 2020.

وبحسب بيانات البنك الدولي، شغلت السعودية المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص حجم تحويلات الأجانب، الذين يشكلون نحو 37 بالمائة من سكان المملكة، البالغ عددهم نحو 32 مليوناً؛ وشهد حجم التحويلات الخارجية للمقيمين الأجانب نمواً، خلال 11 سنة متواصلة.