اللجنة الفنية في "أوبك +" تجتمع لمناقشة الإنتاج النفطي

أعلنت منظمة أوبك أن اللجنة الفنية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأوبك (أوبك +) ستعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء الكارتل في أبو ظبي في 7-8 آب/أغسطس لمناقشة مسائل الإنتاج النفطي وطرق زيادة المطابقة بين الأطراف ضمن صفقة منتجي النفط الرئيسيين لخفض الإنتاج.

موسكو-سبوتنيك.وقال بيان لأوبك اليوم السبت: "في 24 تموز/يوليو 2017، صدرت تعليمات إلى اللجنة الفنية المشتركة بين منظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك بعقد اجتماع مع بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول غير الأعضاء لتحديد سبل

ووسائل رفع مستويات المطابقة.

الاجتماع سيعقد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يومي 7 و 8 آب/أغسطس 2017، وستترأسه الكويت وروسيا، بحضور ممثلين من المملكة العربية السعودية".

يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا،

اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية، حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.