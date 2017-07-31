مسؤول إيراني: الروس أصدقاؤنا القدامى ولهم الأولوية في اتفاقات الشراكة

وقعت منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (إيدرو) وشركة "ترنس ماش هولدينغ" الروسية، اليوم الاثنين، عقد شراكة لإنتاج عربات القطارات.

طهران سبوتنيك. وتم التوقيع في مبنى وزارة الصناعة الإيرانية بحضور السفير الروسي في إيران وممثلين عن الشركة الروسية ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، الذي أكد للصحافيين عقب التوقيع، أن "التعاون الإيراني الروسي تعاون قديم ونحن مستمرون بالتوصل لتفاهمات وتوقيع عقود شراكة معهم فهم أصدقائنا القدامى والأولوية لهم".

© Fotolia/ marrakeshh وزير النفط العراقي يزور إيران والسعودية لبحث التعاون

وأضاف عراقجي "حديثا وقعنا عقدا مع شركة توتال النفطية، واليوم وقعنا مع شركة ترنس ماش هولدينغ الروسية، وهذا دليل على تنوع التعاون بين إيران والدول الأوروبية والآسيوية وفي مقدمتها روسيا".

كانت الشركة الروسية والمنظمة الإيرانية قد وضعتا اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم بينهما في 27 آذار/مارس الماضي في موسكو.

ووفق مذكرة التفاهم النهائية التي وقع عليها الطرفان، يتعهد الجانب الروسي بتمويل مشاريع إنتاج عربات نقل الركاب وشحن البضائع في إيران.