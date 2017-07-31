24 مليار ليرة خسائر الاتصالات السورية

أوضح رئيس قسم تخطيط خدمات الشبكة مصعب الحاج علي لـ"سبوتنيك" أن انقطاع جزء من الإنترنت في سوريا، الذي حصل مؤخراً، يعود إلى انقطاع الكبل الضوئي البحري خارج المياه الإقليمية على بعد 500 كم من الشواطئ السورية، الذي أدى إلى توقف جزء من نصف حزمة الإنترنت التي تصل إلى سوريا.

وبما ان الكبل — بحسب الحاج علي — يربط ما بين محافظة طرطوس والإسكندرية تطلب تنسيق مع الجانب المصري وطلب من الشركات العالمية لإجراء صيانة.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy وزير النقل السوري يكشف لـ"سبوتنيك" حجم خسائر القطاع منذ بداية الحرب

وأشار الحاج علي إلى أن سبب انقطاع الكبل ليس القروش البحرية كما تم تناقلها بل من المحتمل أن يكون القطع ناجم عن السفن الكبيرة التي تلقي بالمرساة وعند الإقلاع تسحب المرساة وتقطع الكبل.

وكشف المهندس إياد الخطيب، من الشركة السورية للاتصالات، عن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات جراء الأزمة حيث بلغت 24 مليار باستثناء مناطق ادلب والرقة ودير الزور لم يتم حصر الخسائر, بينما بلغت الإيرادات خلال أعوام 2014 — 2015- 2016 — 2017 نحو 7 مليار ليرة والرقم في ازدياد.