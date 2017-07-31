24 مليار ليرة خسائر الاتصالات السورية

وبما ان الكبل — بحسب الحاج علي — يربط ما بين محافظة طرطوس والإسكندرية تطلب تنسيق مع الجانب المصري وطلب من الشركات العالمية لإجراء صيانة.
وأشار الحاج علي إلى أن سبب انقطاع الكبل ليس القروش البحرية كما تم تناقلها بل من المحتمل أن يكون القطع ناجم عن السفن الكبيرة التي تلقي بالمرساة وعند الإقلاع تسحب المرساة وتقطع الكبل.
وكشف المهندس إياد الخطيب، من الشركة السورية للاتصالات، عن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات جراء الأزمة حيث بلغت 24 مليار باستثناء مناطق ادلب والرقة ودير الزور لم يتم حصر الخسائر, بينما بلغت الإيرادات خلال أعوام 2014 — 2015- 2016 — 2017 نحو 7 مليار ليرة والرقم في ازدياد.
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