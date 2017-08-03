شركة روسية تكشف عن أكبر منجم ذهب في بلد عربي

أجرت الشركة الروسية " Siberian for Mining" في السودان تنقيبا عن الموارد الطبيعية، وعثرت على مكمن للذهب الخام في البلاد. وتقدر احتياطيات الذهب في هذا المكمن بـ46 ألف طن. وتقدر قيمة الذهب بـ 298 مليار دولار تقريبا. وتم الإعلان عن الاكتشاف القياسي خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري بقيادة " Siberian for Mining".

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY السودان تأمل من أمريكا رفع العقوبات عنها

كما تم الإعلان عن صفقة بين القيادة السودانية والشركة الروسية. وسيقوم المتخصصون الروس باستخراج الذهب الخام وبناء مصنع معالجة الذهب. وقال رئيس الشركة فلاديمير جوكوف إن هذا المصنع الأول من نوعه في القارة الأفريقية".

يذكر أن الصفقة الموقعة ستخرج بدخل كبير للشركة الروسية. وفق شروط الصفقة، سيحصل السودان على ¾ الذهب الخام، أما الجزء الآخر، فستحصل عليه الشركة التي ستقوم باستخراجه. ويخطط موظفو الشركة الروسية لاستخراج 33 طنا من الذهب.