شركة "روسنفط" تحقق نموا في الإنتاج خلال النصف الأول من 2017

رفعت شركة "روسنفط" الروسية متوسط الإنتاج اليومي الهيدروكربونات [النفط والغاز] في النصف الأول من العام الجاري بنسبة - 10.2 بالمائة لتصل إلى 5.74 مليون برميل مكافئ نفط.

وجاء في بيان صدر عن الشركة اليوم الجمعة "في الربع الثاني من العام 2017 أنتجت الشركة 70 مليون طن مكافئ النفط [5.7 مليون برميل مكافئ نفط يومي] من الهيدروكربونات، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والغاز 5.74 مليون برميل مكافئ النفط يوميا [140.3 مليون طن مكافئ نفط]، وبذلك ارتفع بنسبة 10.2 بالمائة على أساس سنوي ويرجع ذلك إلى شراء الأصول وتطوير مشاريع جديدة".

كما أعلنت الشركة أنها رفعت إنتاج الهيدروكربونات السائلة بنسبة 12 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 4.59 مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان "المتوسط اليومي لإنتاج الهيدروكربونات السائلة انخفض في الربع الثاني من العام 2017 بنسبة 1.2 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017 لتبلغ 4.57 مليون برميل يوميا بسبب تأثير القيود المفروضة على شركات إنتاج النفط الروسية في إطار الاتفاقية مع دول مجموعة أوبك ".

وأوضحت الشركة في بيانها، أنه "ومع ذلك، تمكنت في النصف الأول من العام 2017 من تحقيق نمو في الإنتاج [الهيدروكربونات السائلة] بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي [في حال أخذنا بعين الاعتبار مؤشرات شركة "باش نفط" اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2016، إذ بلغت نسبة نمو الإنتاج 1.4 بالمئة]، وبلغ حجم إنتاج الهيدروكربونات السائلة 4.59 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام 2017".

© Sputnik. Ilya Pitalev روسنفط: قرصنة موقعنا لم تؤثر على عملية الإنتاج

ورفعت شركة "روسنفط" الروسية حجم إنتاج الغاز بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 34.2 مليار متر مكعب، وبذلك عززت مكانتها الأولى من حيث حجم الإنتاج بين الشركات الروسية المستقلة.

وأكد البيان على أن "سبب نمو أحجام الإنتاج تفسر ببدء تشغيل بئرين للغاز في الجزء الشمالي من جزيرة ساخالين في العام 2016، وتحقيق طاقة الإنتاج المستهدفة في منظومة إنتاج الغاز "روسبانا" في منطقة نوفو اورينغوي في أغسطس العام 2016، والإطلاق الناجح لثلاثة آبار نفط جديدة في حقل يم يغوفسكي بمقاطعة تيومين في الربع الأول من العام 2017، وكذلك زيادة شحنات الغاز من حقل فان-يغانسكي بعد إعادة بناء محطة ضغط تيومين، وكذلك رفع إنتاج الغاز في حقل سيفيرو فاريغانسكي بعد بدء تشغيل حقول جديدة".

ويذكر أن "روسنفط"، هي من كبريات شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وتضمن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الشركة- البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنفيذ مشاريع لتطوير الحقول البحرية، وتجهيز المواد الخام المستخرجة، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا والخارج.