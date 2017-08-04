داو جونز الأمريكي يعزز مكاسبه بثامن مستوى قياسي في الإغلاق

أغلق المؤشر داو جونز الأمريكي مرتفعا عند ثامن مستوى قياسي على التوالي اليوم الجمعة مع تحقيق مكاسب قوية لجيه.بي مورغان تشيس وبنوك أخرى بعد بيانات أظهرت أن أصحاب العمل الأمريكيين زادوا عدد الوظائف بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.