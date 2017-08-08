دول عربية على استعداد لخفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وماليزيا، أخبروا اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية في "أوبك +" عن استعدادهم، في الأشهر القليلة القادمة، لتنفيذ الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط بشكل كامل.

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة "الإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وماليزيا، أعربوا عن دعمهم الكامل لآلية الرقابة الحالية (صفقات أوبك +) واستعدادهم التام، في الأشهر المقبلة، للتعاون مع اللجنة الفنية ولجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك"، من أجل تحقيق أهداف تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل".

هذا وستتم مناقشة نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية في الاجتماع السابع للجنة، يوم 21 آب/ أغسطس في فيينا.

يذكر أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/ مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية- حتى نهاية آذار/ مارس عام 2018.