دول عربية على استعداد لخفض إنتاج النفط

هذا وستتم مناقشة نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية في الاجتماع السابع للجنة، يوم 21 آب/ أغسطس في فيينا.
يذكر أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/ مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية- حتى نهاية آذار/ مارس عام 2018.
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