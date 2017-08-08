الأسهم الأمريكية تهبط وتتراجع بعد تصريح ترامب ضد كوريا الشمالية

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيواجه كوريا الشمالية "بنار وغضب" إذا عرضت الولايات المتحدة للخطر. بحسب ما نقلته "رويترز".

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 33.08 نقطة أو 0.15 بالمئة ليغلق عند 22085.34 نقطة.

ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بمقدار 5.99 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 2474.92 نقطة.

كما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع 13.31 نقطة أو 0.21 بالمئة لينهي اليوم عند 6370.46 نقطة.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تهديدات قوية إلى كوريا الشمالية في حال شكلت تهديدا "نوويا" على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه في حال شكلت كوريا الشمالية تهديدا نوويا ضد الولايات المتحدة فإنه سيتم الرد عليها بـ"نار وغضب لم ير العالم مثيلا له من قبل".

وتابع ترامب قائلا "إن أفضل ما تمتلكه كوريا الشمالية حاليا، لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقرير استخباراتي أشار إلى تطوير بيونغ يانغ قنابل نووية صغيرة الحجم، يمكن أن توضع على صواريخ باليستية عابرة القارات وتشكل تهديدا للولايات المتحدة.

ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحفيين في نادي ترامب للغولف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية:

"كوريا الشمالية لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة، وإذا أقدمت على ذلك ستلقى نارا وغضبا لم يشهده العالم من قبل".