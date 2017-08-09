تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستغرق 13 عاما

وستبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة من المساهمين المقيمين في الإنتاج، والمستثمرين وشركة الإدارة في البنية التحتية 6.9 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار،
هي استثمارات المساهمين المقيمين والمستثمرين و 500 مليون دولار، استثمارات شركة الإدارة في البنية الأساسية.
ووفقا لتوقعات الوزارة، سيبلغ حجم إنتاج المساهمين المقيمين في المنطقة 3.6 مليار دولار سنويا، حتى عام 2026.
ويشار إلى أن حجم القطع المصنعة في روسيا ستشكل حوالي 30 بالمئة من حصيلة مبيعات المساهمين المقيمين في هذه المنطقة.
وأفيد سابقا بأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر، قد تبدأ العمل في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وبين المساهمين المقيمين في هذه المنطقة ستكون، شركات صناعة سيارات روسية، مجموعة "غاز" و"كماز" "واظ" وشركات نفط "غازبروم نفط" و"ترانس نفط" و "إنتر راو" وغيرها، بالإضافة لشركة صناعة سيارات "رينو".
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