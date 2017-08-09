أعلنت وزارة الصناعة الروسية، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستغرق 13 عاما، وأن قيمة الاستثمارات ستبلغ حوالي 7 مليار دولار.

© Sputnik. Eduard Pesov مصر تطلع روسيا على تطورات الأزمة مع قطر

موسكو-سبوتنيك.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يستغرق تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية 13 عاما، وسيكون مقسما لثلاث مراحل".

وستبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة من المساهمين المقيمين في الإنتاج، والمستثمرين وشركة الإدارة في البنية التحتية 6.9 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار،

هي استثمارات المساهمين المقيمين والمستثمرين و 500 مليون دولار، استثمارات شركة الإدارة في البنية الأساسية.

ووفقا لتوقعات الوزارة، سيبلغ حجم إنتاج المساهمين المقيمين في المنطقة 3.6 مليار دولار سنويا، حتى عام 2026.

ويشار إلى أن حجم القطع المصنعة في روسيا ستشكل حوالي 30 بالمئة من حصيلة مبيعات المساهمين المقيمين في هذه المنطقة.

وأفيد سابقا بأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر، قد تبدأ العمل في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبين المساهمين المقيمين في هذه المنطقة ستكون، شركات صناعة سيارات روسية، مجموعة "غاز" و"كماز" "واظ" وشركات نفط "غازبروم نفط" و"ترانس نفط" و "إنتر راو" وغيرها، بالإضافة لشركة صناعة سيارات "رينو".