أسهم أوروبا تهبط بفعل حادث باريس والمخاوف بشأن كوريا الشمالية

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفعل توترات جيوسياسية دفعت جميع المؤشرات الرئيسية للتراجع مع زيادة طفيفة في التقلبات في تعاملات هادئة عادة ما تشهدها السوق في فصل الصيف.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID الأسهم الأمريكية تهبط وتتراجع بعد تصريح ترامب ضد كوريا الشمالية

وفقط تضررت الأصول المنطوية على مخاطر على مستوى العالم بعدما قالت كوريا الشمالية إنها تدرس خططا لشن هجوم على "غوام" التي توجد بها قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة.

وفي اليوم الذي يمثل أيضا الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 في المئة بينما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بما يزيد عن واحد في المئة.

كما هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 في المئة بعدما دهست سيارة مجموعة من الجنود في إحدى ضواحي باريس فيما قيل أنه عمل متعمد، بينما انخفض المؤشر داكس الألماني 1.1 في المئة مع تراجع عائدات السندات.

وارتفع المؤشر "في ستوكس" الأوروبي الذي يقيس مستوى قلق المستثمرين في السوق إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، بينما لامس المؤشر المناظر له في الولايات المتحدة أعلى مستوى له خلال شهر.

في المقابل صعد سهما شركتي تعدين الذهب "راندجولد ريسورسيز" و"فريسنيللو" 2.8 و 4.9 في المئة على الترتيب، وكانا الرابحين الوحيدين على المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني مع تدافع المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الذهب. وهبط المؤشر البريطاني 0.6 في المئة.

وتكبد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي أيضا خسارة حادة بتراجعه 1.4 في المئة، بحسب ما نقلته "رويترز".