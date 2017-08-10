تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ على "غوام" يطيح بالأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، في ظل تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ على جزيرة غوام الأمريكية، في المحيط الهادي، مما عزز التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن.