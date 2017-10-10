أمين عام "أوبك" يناشد منتجي النفط الصخري الأمريكي خفض الإنتاج

دعا أمين عام منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، منتجي النفط الصخري إلى المساعدة في خفض الإنتاج العالمي.

وحذر باركيندو من احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية للمحافظة على توازن السوق في الأجل المتوسط والطويل، حسبما نقلت "رويترز".

وقال أمين عام المنظمة خلال خطاب ألقاه في مؤتمر بنيودلهي:

نناشد أصدقاءنا، في الأحواض الصخرية بأمريكا الشمالية تحمل هذه المسؤولية المشتركة بكل الجدية التي تستحقها، في الوقت الذي تم فيه تعلم أحد الدروس الرئيسية من الدورة الفريدة الحالية التي يقودها المعروض.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" وبعض المننتجين الآخرين بما في ذلك روسيا قرروا خفض الإنتاج هذا العام لدعم الأسعار، في حين ارتفعالإنتاج الامريكي بنحو 10% منذ بداية العام بقيادة شركات إنتاج النفط الصخري.

وكان الأمين العام لـ"أوبك" قد قال، الأحد الماضي، إن المنظمة ومنتجي النفط الآخرين قد يحتاجون إلى اتخاذ "تدابير استثنائية" العام القادم لإعادة التوازن للسوق.