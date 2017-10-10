السعودية مهتمة بزيادة واردات الأخشاب من روسيا

صرح رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع المملكة العربية السعودية، أندريه تاراسوف، اليوم الثلاثاء، أن السعودية مهتمة بزيادة واردات الأخشاب ومنتجات المعالجة من روسيا، وأيضا بالاستثمار في قطاع صناعة الخشب الروسي.

موسكو-سبوتنيك. وقال تاراسوف لـ"سبوتنيك": "مع مراعاة أن روسيا لديها ليس فقط قاعدة واسعة من المواد الخام لزيادة صادرات الأخشاب إلى السعودية،

بل وتكنولوجيات تجهيز الأخشاب أيضا المتطورة وطرق لوجستية مريحة، ونجاح هذا المشروع لا شك فيه".

وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، تقوم الجمعية بتخطيط مشروع زيادة صادرات الأخشاب الروسية إلى المملكة العربية السعودية مع جذب محتمل للاستثمارات السعودية في قطاع معالجة الأخشاب في الاقتصاد الروسي".

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وشركة قابضة السعودية "وفرة التواصل"، تنص على إمكانية توريد منتجات صناعة الأخشاب الروسية للشركاء السعوديين".

وتعد روسيا أكبر مجهز لأخشاب الغابات للتصدير في العالم، ويتركز على أراضيها خمس احتياط الأخشاب العالمي.

ووضعت وزارة الصناعة الروسية استراتيجية لتطوير مجمع صناعة الأخشاب حتى عام 2030، ووفقاً لها ستزداد صادرات الأخشاب بـ3.3 مرة.