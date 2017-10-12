بنوك عالمية تباشر إرسال تحويلات إلى بعض المصارف السودانية

وفي سياق متصل، بحث محافظ مصرف السودان المركزي، حازم عبد القادر، مع رئيس مجلس اتحاد المصارف حول ضخ النقد الأجنبي للمصارف التجارية السودانية لأجل تغطية استيراد السلع الأساسية.
وذكرت الصحف السودانية أيضا، إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ المصرف المركزي السوداني، سيرأسان وفد السودان إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، لبحث مستقبل العلاقات المصرفية والمالية بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان.
وأشارت إلى أن المسؤولين السودانيين سيجرون، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع بعض المسؤولين الأمريكيين.
يشار إلى أن واشنطن أعلنت رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان بعد فرضه لمدة عشرين عاما، ومنعت خلالها التعامل بين البنوك الأمريكية وأغلب البنوك في العالم مع مصارف السودان.
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