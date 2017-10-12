دبي تبحث مع حكومة الدومينيكان توسيع عملياتها في الميناء

صرحت المجموعة الإماراتية وشركائها، بأنها تعتزم توسعة عملياتها في الميناء، عبر بناء رصيف مياه عميق آخر بطول 400 متر في محطة موانئ دبي العالمية - كوسيدو، إضافة إلى توسعات في المجمع اللوجستي، لضمان تحويل الميناء والمنطقة اللوجستية إلى مركز تجاري إقليمي في المستقبل.

© Photo/ Aeroflot Press Service مضيفة طيران في دبي تهدد رجل أعمال بنشر صور زوجته مع عشيقها

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء بين الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم مع رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا، اليوم الخميس، لمناقشة خطط المجموعة لتوسعة عملياتها في ميناء "كوسيدو" والمجمع اللوجستي فيه، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتضمنت المباحثات خطة تنمية تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدومينيكان، حيث أكد بن سليم التزام موانئ دبي العالمية بدعم مساعي الحكومة لتعزيز عوامل الجذب الاقتصادي وتنمية اقتصادها.

وكانت موانئ دبي العالمية استثمرت حوالي 400 مليون دولار أمريكي في أعمالها في كوسيدو، حيث قامت بتأسيس مجمع كوسيدو اللوجستي، وهو المجمع الأول من نوعه في جمهورية الدومينيكان، كمشروع مشترك بين المجموعة الإماراتية ومؤسسة تطوير كوسيدو، وبدء العمل به في تشرين الأول/أكتوبر2015.

ويتيح موقع المجمع، بين الميناء ومطار لاس أميريكاس الدولي، توفير مرافق توزيع إقليمية للشركات المحلية والأجنبية، كما يقدم للمستوردين والمصدرين في جمهورية الدومينيكان فرصة لتحسين فعالية سلاسل التوريد الخاصة بهم، من خلال مرافق حديثة قريبة من الميناء والمطار.

جدير بالذكر، أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع جمهورية الدومينيكان بلغت حوالي 48.6 مليون درهم (13.3 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي.