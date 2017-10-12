نظام إلكتروني للتحقق من السيارات المستعملة قبل توريدها إلى الإمارات

أدرجت "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" نظاما إلكترونيا جديدا، يسمح للمستورد التحقق من السيارات غير الجديدة (المستعملة)، وبيان الأضرار التقنية المحظورة فيها، وذلك قبل استيرادها من الخارج، بحسب ما نشرته، اليوم الخميس، صحيفة "الإمارات اليوم".

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة، عن المسؤولة في الهيئة، العنود حسين، أن "نظام المركبات المستعملة المستوردة هو نظام مرتبط مع الدول الخارجية إلكترونيا، ويبين للمستخدم الحالات المحظورة للسيارات المستعملة".

وأكدت المسؤولة الإماراتية، أن هذا النظام يمكن المستورد من استبعاد أي أضرار في المستقبل، بعد الاستيراد.

وأوضحت حسين أن النظام الإلكتروني للتحقق من جاهزية السيارة المستعملة، يمنع المستورد من استيراد أي سيارة تحتوي على أية محظورات تقنية.

وتقوم شركات بيع السيارات المستخدمة في الإمارات باستيراد آلاف السيارات من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغيرها.