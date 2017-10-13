المكسيك وكندا على استعداد للعمل معا لتحسين اتفاق "نافتا" للتجارة الحرة لأميركا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن بلادها على استعداد للعمل مع كندا لتحسين اتفاق " نافتا " للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

© AFP 2017/ Jim Watson ترامب ينوي إلغاء اتفاقية "نافتا"

موسكو-سبوتنيك.وقالت الوزارة في بيان عقب لقاء الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو مع رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو: "أتفق الرئيس إنريكي بينيا نييتو مع رئيس الوزراء جوستين ترودو على العمل لتحديث اتفاق "نافتا"، حيث يعود بالنفع على البلدان الثلاثة".

هذا وأكد الرئيس المكسيكي بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي أن، " أن الدورة الرابعة من المحادثات بين سبعة دول تجرى في واشنطن، ونأمل أن نجد انسجاما من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وحديث، ولكن من المهم أن يكون إيجابيا لجميع الأطراف الثلاثة".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن، " المكسيك تؤيد الحفاظ على اتفاق ""نافتا" على أساس المنفعة المتبادلة، ولكنها تنظر

أيضا إلى مناطق اخرى، كما أن المكسيك منفتحة على العالم وعلى مناطق أخرى من خلال آليات تسمح لنا بتنويع تجارتنا".

وبدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي أن استمرار "نافتا" سيكون أفضل وسيلة لدعم الاقتصاد في البلدان المشاركة مؤكدا عدم الخروج من اتفاق" نافتا" للتجارة الحرة لأميركا الشمالية ،

"لن نغادر طاولة المفاوضات رغم المقترحات المقدمة من قبل الولايات المتحدة لكننا مستعدون لمناقشتها".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أواخر الشهر الماضي البدء بعملية الخروج من اتفاق " نافتا " للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل أن تنتهي المفاوضات بشأن الاتفاقية التي بدأت بناء على طلبا منه.