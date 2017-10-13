تعرف على تأثير قرارات ترامب تجاه إيران على أسعار النفط

تأثرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، نتيجة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الإقرار بأن إيران تمتثل للاتفاق النووي، وتوترات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة الطلب الصيني على النفط.

© AFP 2017/ الإمارات تعلن موقفها من استراتيجية ترامب تجاه إيران سجلت أسعار النفط أعلى مستوى تسوية في أكتوبر لها، اليوم الجمعة، وسط أنباء مثيرة للتفاؤل بحسب "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 92 سنتا، أو مايعادل 1.6%، إلى 57.17 دولار للبرميل في التسوية بينما ارتفع الخام الأمريكي 85 سنتا، أو 1.7 %، إلى 51.45 دولار للبرميل.

ووضع ذلك العقدين عند أعلى مستوى تسوية منذ 29 سبتمبر/ أيلول. وخلال الأسبوع، زاد خام برنت نحو 3% بينما ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 4%.

وبلغت واردات الصين النفطية 9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر حسبما أظهرت البيانات. وبلغ متوسط حجم الواردات 8.5 مليون برميل يوميا بين يناير وسبتمبر، وهو ما عزز مكانة الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحسب البيانات فإن الأسعار تلقت دعما بسبب التوترات في العراق، والتي تزايدت منذ أن صوت الأكراد بأغلبية لصالح الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي.