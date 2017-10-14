مصر تستضيف المؤتمر الدولي الأول للجودة نهاية الشهر الجاري

يعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري المؤتمر الدولي الأول للجودة.

وأشار الغريانى، في تصريح لـ سبوتنيك، اليوم السبت، 14 اكتوبر/تشرين الأول، 2017، إلى أن هذا الحدث الدولى يعرض الأهمية الاستراتيجية لمبادرات إدارة الجودة من أجل إجراء إصلاح أوسع للمؤسسات العامة.

© AP Photo/ Thomas Hartwell السياسة لم تغب عن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ

وتابع الغريانى، هذا المؤتمر يعد فرصة فريدة لتطوير فكرة إدارة الجوده والتطوير التنظيمى للمؤسسات العامة فى إطار دعم وتعزيز فرص الشراكة العربية المصرية الأوروبية والتعاون بين المؤسسات لخلق جو من التواصل وتبادل الخبرات علاوة على تعلم أحد أنظمة الجودة التى تستخدمها المؤسسات العامة فى أوروبا من أجل تحقيق الكفاءة في العمل وهو نظام إطار التقييم الذاتي CAF.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الوكالة الدولية الألمانية للتعاون الدولى GIZ والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية والبنك الدولى.