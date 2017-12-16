"غازبروم" ترفع حجم إنتاج الغاز بنسبة 13.4 في المئة

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، عن زيادة حجم إنتاج الغاز اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير حتى 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري بنسبة 13.4 في المئة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

موسكو — سبوتنيك . وبلغ حجم الإنتاج 447.9 مليار متر مكعب.

وبحسب بيان الشركة "تشير المعلومات الأولية انتجت مجموعة "غازبروم" اعتبارا من 1 يناير حتى 15 ديسمبر من العام 2017 — 447.9 مليار متر مكعب من الغاز (أكثر بنسبة 13.4 في المئة) من نفس الفترة بالعام 2016.

كما أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها رفعت حجم تصدير الغاز الى الدول ما عدا بلدان رابطة الدول المستقلة، منذ بداية العام، بنسبة 8.3 في المئة، ليصل الى 184.2 مليار متر مكعب.

وبحسب بيان الشركة "صدرت الشركة اعتبارا من بداية العام [1 يناير/كانون الثاني] إلى الدول ما عدا بلدان رابطة الدول المستقلة 184.2 مليار متر مكعب من الغاز، وهذا أكثر بواقع 14.1 مليار متر مكعب (بنسبة 8.3 في المئة) من نفس الفترة من العام الماضي".

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن شركته تخطط لتصدير 192 مليار متر مكعب من الغاز في العام الجاري 2017، ما يعد رقما قياسيا مطلقا في تاريخ الشركة.

والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية، شركة مساهمة مفتوحة، وواحدة من أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي في روسيا، وواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصنعة للغاز في العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في موسكو، وتمَّ إنشاء شركة "غازبروم" في عام 1989، عندما قامت وزارة صناعة الغاز في روسيا، بتحويل نفسها إلى شركة مساهمة لصناعة الغاز، بعد أن تمكنت من الحفاظ على سلامة كافة أصولها المالية. وفي وقتٍ لاحق، تمَّت خصخصة جزء كبير من أسهم الشركة، ولكن في الوقت الحالي، تسيطر الحكومة الروسية على أغلب أصول هذه الشركة العملاقة.