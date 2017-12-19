معهد ألماني: معنويات الشركات تهبط على نحو غير متوقع في ديسمبر

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت على نحو غير متوقع في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما ارتفعت لأعلى مستوى على الإطلاق في الشهر السابق، مما يوحي بأن رؤساء شركات أكبر اقتصاد أوروبي أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن آفاق الأعمال.

وقال معهد أيفو الاقتصادي الذي يتخذ من ميونيخ مقرا له، إن مؤشره لمناخ الأعمال القائم على مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة انخفض إلى 117.2 من قراءة معدلة في الاتجاه الصعودي عند 117.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي كانت أعلى قراءة مسجلة على الإطلاق.

وجاءت قراءة ديسمبر/ كانون الأول أدنى من متوسط توقعات "رويترز" بأن يسجل المؤشر 117.5.

وقال أيفو إن الانخفاض الطفيف في الرقم المسجل على المؤشر يرجع لتوقعات أقل تفاؤلا بشأن مناخ الأعمال بينما كانت تقييمات الوضع الراهن للعمل أكثر إيجابية.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد، إن معنويات العمل بشكل عام ظلت في مستوى مرتفع نسبيا.