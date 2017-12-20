البنك المركزي الليبي في البيضاء يرحب بانتخاب المحافظ الجديد

أعلن البنك المركزي الليبي في مدينة البيضاء، التابع لمجلس النواب الليبي، عن ترحيبه بانتخاب محافظا جديدا للبنك المركزي الليبي، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو توحيد إدارة البنك المركزي.

© Fotolia/ Eugenesergeev السعودية: محافظ البنك المركزي ينفي وجود نية لتغيير سعر الصرف وقال البنك المركزي الليبي في بيان له حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "مصرف ليبيا المركزي البيضاء يرحب بانتخاب مجلس النواب لمحمد الشكري محافظ جديد للمصرف المركزي.





وأضاف: "سنكون يدا داعمة لمحمد شكري فانتخابه يعتبر الخطوة الأولى نحو توحيد المؤسسة النقدية ووضع الحلول المناسبة للازمات المالية التي عصفت بالوطن وأثرت على المواطن في قوته وحياته اليومية".





وأشار المصرف المركزي بالبيضاء إلى أن "الوطن أكبر منا جميعا، اذا ما تم الاستمرار على طريق ونهج المكابرة والتعنت وسياسة الامر الواقع التي لن تزيد البلاد الا تشظيا وتقسيما، فالوطني الشجاع هو من ينحاز لخيارات الشعب والشرعية".





وكان قد انتخب مجلس النواب الليبي، محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن حصل على 54 صوتاً خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.