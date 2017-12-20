الملك سلمان يعلن إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية (بالفيديو)

وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الاول 2017، على مرسوم ميزانية المملكة للسنة المقبلة 2019، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، وتم التوقيع على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي انعقد في قصر اليمامة، في مدينة الرياض.

قال الملك سلمان في كلمته:"بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.

لنواصل- بحول الله- مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات".

يذكر بأن الموازنة الجديدة للمملكة تقدر بـ 978 مليار ريال سعودي (ما يساوي نحو 265 مليار دولار).

من جهته ذكر أمين عام مجلس الوزراء السعودي أن قيمة العجز في ميزانية السعودية الجديدة تقدر بـ195 مليار ريال.

كما لفت إلى أنه من المتوقع تحقيق إيرادات غير نفطية في 2018 بقيمة 291 مليار ريال، كما ترتفع الإيرادات المقدرة في ميزانية 2018 بنحو 13% عن تلك المقدرة في 2017.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء السعودي أن الإيرادات الفعلية للسعودية لعام 2017 بلغت 696 مليار ريال، فيما يقل العجز المقدر في 2018 بنحو 1.5% عن تقديرات 2017.

وتضمن ميزانية 2017 النهائية عجزا بقيمة 230 مليار ريال.