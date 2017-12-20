هبوط سعر "بيتكوين" بعد وصوله لرقم قياسي

هبط سعر عملة "بيتكوين"، اليوم الأربعاء، بنسبة 15 في المئة ليصل سعره إلى 17061 ألف دولار.

© REUTERS/ Dado Ruvic أكبر بورصة أمريكية تبدأ في تداول "بيتكوين"

صرح موقع " CoinMarketCup " بأن العملة قد هبطت بنسبة 15 في المئة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وصل سعر "بيتكوين" لرقم قياسي يوم الاثنين بلغ 20 ألف دولار.

وتراجع سعر العملة على خلفية تصريحات الحكومة السنغافورية من المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه العملة وغيرها من العملات المشفرة.

وذكر الخبراء بأن العملات المشفرة ليست مرخصة قانونيا، ولا تدعمها الحكومة أو أي أصول أخرى.

و يعود السبب لإرتقاع قيمة البيتكوين في سنغافورة في الآونمة الأخرى نتيجة لزيادة سوق شعبيتها في سوق المضارابات.

من جهته صرح إميل أولدنبورغ وهو رجل أعمال شارك في ندوة حول هذه العملة، قال بأنه لا يوجد أي آفاق للبيتكوين في المستقبل، كعملة للتداول.