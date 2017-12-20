الإمارات تقود اتحادا يعرض شراء خطوط أنابيب غاز تابعة لـ"بتروبراس"

© Sputnik. Alexei Danichev النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال

وكان الجمعة اليوم الأخير لتقديم العروض في المرحلة الأولى من عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 90 في المئة من "ترانسبورتادورا أسوسيادا دي جاس" (تاج)، الوحدة التابعة لبتروبراس التي تمتلك خطوط أنابيب بطول أربعة آلاف و500 كيلومتر شمال شرق البرازيل.

ويعد بيع وحدة "تاج" جزءا من خطة لبتروبراس تهدف إلى جمع 21 مليار دولار من بيع أصول هذا العام والعام القادم لتخفيف عبء ديونها البالغ حجمها 95 مليار دولار، وهي أكبر ديون بين شركات النفط الكبرى.