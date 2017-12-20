هبوط في سوق السندات يؤدي إلى انخفاض الأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر / كانون الأول، بسبب هبوط في سوق السندات بسبب قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وحددت مكاسب قطاع المرافق الألماني من تراجع المؤشر داكس لينخفض 0.1 بالمئة، وفقا لوكالة "رويترز".

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، بينما هوى سهم شركة شتاينهوف 21 بالمئة بعدما بدأت شركة الأثاث الجنوب أفريقية تخسر خطوط ائتمان من بعض البنوك.

وقالت الشركة، التي شهدت فضيحة مالية في وقت سابق، إنها مازالت غير قادرة على تحديد حجم المخالفات المحاسبية التي كلفتها أكثر من عشرة مليارات دولار من قيمها السوقية في الأسبوعين الماضيين.

وكان سهم "آر دبليو إي"، أكبر رابح على المؤشر داكس حيث زاد 1.8 بالمئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي لوحدة إينوجي التابعة، في حين حقق سهم ستادا أكبر زيادة على المؤشر ستوكس الأوروبي.

وارتفع السهم 9.7 بالمئة بعدما اتفقت شركة الصناعات الدوائية الألمانية على خطة تحويل أرباح جديدة مع "نيدا" للرعاية الصحية التي اشترت مؤخرا حصة الأغلبية بها.



