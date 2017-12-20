الصادرات الزراعية الروسية تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية عام 2017

أعلن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، اليوم الأربعاء، أن حجم صادرات المنتجات الزراعية الروسية سيصل إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017.

موسكو — سبوتنيك . وقال تكاتشيوف في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "لدينا صادرات جيدة جدا، وفي التسعينيات، بلغت الصادرات 1.5 مليار دولار، وهذا العام سيكون هناك 20 مليار دولار".

والجدير بالذكر أنه في نهاية عام 2016، بلغت قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية17.1 مليار دولار.

وقال نائب وزير الزراعة الروسي، سابقا، إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون مركزا تجاريا للمنتجات الزراعية الروسية.

وأضاف أن وزارة الزراعة الروسية تناقش مشروعا مماثلا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هي بالفعل مركز تجاري، مضيفا: "لكنهم يقعون جغرافيا في الخليج، والمملكة العربية السعودية لديها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، وبالتالي الوصول السريع إلى الدول الأفريقية".

ووفقا له، فإن هذه المشاريع لا تتعارض فيما بينها، بل يمكن أن تكمل بعضها بعضا.