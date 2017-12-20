صادرات "غازبروم" الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت صادرات شركة "غازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي إلى الخارج في الـ19 من الشهر الجاري مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 640 مليون متر مكعب.

موسكو — سبوتنيك. قالت "غازبروم" في بيان اليوم: "سجلت شركة "غازبروم" يوم 19 ديسمبر رقما قياسيا يوميا لتصدير الغاز إلى الخارج. وتم تزويد المستهلكين بـ 640 مليون متر مكعب من الغاز أي أكثر بـ3.6 مليون متر مكعب من الرقم القياسي السابق يوم 27 كانون الثاني/ يناير2017".

ومنذ بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، زادت "غازبروم" صادراتها من الغاز بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 9.2 مليار متر مكعب. في المجموع، من كانون الثاني/ يناير إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر، ارتفعت صادرات "غازبروم" بنسبة 8.3 في المئة إلى 184.2 مليار متر مكعب.

وللوصول إلى الهدف المتمثل بتصدير الغاز في عام 2017، إلى 192 مليار متر مكعب، والذي عبر عنه رئيس الشركة أليكسي ميلر، يبقى أمام "غازبروم" تصدير 7.8 مليار متر مكعب فقط من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، وذلك بالتصدير إلى خارج بلدان رابطة الدول المستقلة بالمتوسط 520 مليون متر مكعب في اليوم.