العراق يخطط لرفع طاقة إنتاج حقل الناصرية النفطي من 90 إلى 200 ألف برميل باليوم

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أنه يخطط لتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني، وزيادة طاقته الإنتاجية التي تبلغ نحو 90 ألف برميل باليوم حاليا، إلى ما يقرب من 200 ألف برميل باليوم.

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القاهرة — سبوتنيك . وقال اللعيبي، اليوم السبت، بحسب البيان الصادر عن "وزارة النفط العراقية، والذي حصلت على نسخة منه "سبوتنيك" إن "الوزارة قررت المضي قدماً بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية".

وأضاف "الخطط الرامية تهدف بالوصول بالإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 200 ألف برميل باليوم، خلال فترة السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة 100 ألف برميل باليوم جديدة إلى الطاقة الحالية التي تبلغ نحو 90 ألف برميل باليوم".